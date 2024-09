Super Mario Party Jamboree pubblicato il nuovo trailer con modalità e minigiochi

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 24 settembre 2024) Nintendo hail“Un’occhiata più da vicino a!”, grazie al quale i fan possono scoprire cosa li aspetta prima del lancio diper Nintendo Switch, previsto per la giornata del giovedì 17 ottobre 2024. Dopo l’apprezzatoper Nintendo Switch,consente ai fan di prendere parte a corse tra i caroselli a partite di minigolf con comandi di movimento, con più di 110, il numero più alto nella storia della serie! 22 personaggi provenienti da tutto il Regno dei Funghi – più che in qualsiasi altroprecedente – sono pronti per il. Ci sono sette tabelloni tra cui scegliere nella, inclusi cinque nuovi tabelloni e due nuove versioni di tabelloni classici dei precedenti titoli.