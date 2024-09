Stellantis i sindacati annunciano lo sciopero | Non solo gli operai scenda in piazza il popolo Rischiamo di non essere più Paese industriale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) “Il 18 ottobre incrociamo le braccia perché noi siamo davanti a un fallimento, il fallimento è a Bruxelles, a Roma e nei quartier generali delle multinazionali dell’auto. Noi scioperiamo e manifestiamo a Roma perché il rischio che si sta aprendo è che il fallimento delle classi dirigenti si scarichi sui lavoratori e le lavoratrici”, così Michele De Palma, segretario generale Fiom, in un punto stampa, lanciando lonazionale del 18 ottobre, specificando che acolpito non èma tutto il settore dell’automotive. “Pensiamo che sia purtroppo giunto il momento di scioperare – ha aggiunto – siamo stati un anno a discutere con governo esulle iniziative utili alla garanzia produttiva”. De Palma ha parlato anche al ministro Urso: “Non si fanno i sorpassi in retromarcia”.