Rufina tutto pronto per il ' Bacco Artigiano' e la festa del vino

(Di martedì 24 settembre 2024) Firenze, 24 settembre 2024 - Anche quest’annocelebra ile i prodotti tipici del territorio con quattro giorni di eventi e iniziative che rappresentano la quarantanovesima edizione del “”, manizione che si svolgerà dal 26 al 29 settembre con il fascino inalterato della tradizione ma nel segno del rinnovamento, come si nota già dalla nuova grafica della manizione. L’edizione 2024 delverrà inaugurata ufficialmente nel salone di Villa Poggio Reale giovedì 26 settembre alle 18, dando il via a un programma ricco di appuntamenti, che vede nel celebredel Chiantiil suo protagonista. Sabato 28 settembre a Firenze avrà luogo la “rievocazione dell’Offerta deldel contado alla Signoria di Firenze”, il rituale in uso al tempo della Repubblica Fiorentina per celebrare l’arrivo deldalla campagna nella città di Firenze.