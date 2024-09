Roma | lavoro personalizzato per Pellegrini a due giorni dal Bilbao

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 24 settembre 2024) Laprosegue la marcia di avvicinamento all’esordio in Europa League contro l’Athletic, in programma giovedì 26 settembre alle ore 21:00. La vittoria contro l’Udinese potrebbe dare ai giallorossi la giusta carica per iniziare nel modo giusto il cammino europeo, anche se Ivan Juric ha ancora qualche dubbio di formazione da sciogliere. Il tecnico dovrà sicuramente fare ancora a meno di Enzo Le Fee; il centrocampista ha lavorato parzialmente con il resto dei compagni e potrebbe tornare a disposizione già dalla prossima sfida contro il Venezia.anche per Lorenzo, uscito acciaccato dalla sfida contro i friulani, che però non dovrebbe essere a rischio per il match contro gli spagnoli. Alla seduta ha preso parte anche Nicola Zalewski ormai quasi completamente reintegrato.