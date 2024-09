Restare in salute a ritmo di musica Il progetto MoviS incontra il jazz

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Lache fa bene. Ildioltre alla cura ’’, incentrato su un percorso di benessere tramite il controllo medico, l’attività fisica di gruppo, la socialità e un piano di educazione alimentare per pazienti oncologici (e post malattia),ildel. Questo connubio inedito sarà protagonista del nuovo evento dall’associazione Golden Brain Ets, realizzato in collaborazione con l’Università di Urbino, in programma venerdì 27 settembre alle 17, nella biblioteca di Palazzo ducale, dove sarà presente la pianista Rita Marcotulli. L’evento rientra nell’iniziativa della Notte dei ricercatori ed è aperto a tutti, in particolare a chi partecipata aldi ricerca di percorso post oncologicodell’Ateneo Carlo Bo, messo appunto dalla professoressa Elena Barbieri e dalla dottoressa Rita Emili dell’ospedale di Urbino (foto).