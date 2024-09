Mugnano di Napoli | Polizze e contratti assicurativi falsi Carabinieri denunciano imprenditrice

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 24 settembre 2024) Truffa assicurativa adi: denunciata46enne, sequestrata l’agenzia Indagine lampo per ididi. I militari della locale stazione hanno denunciato per truffa una 46ennedel posto e incensurata. La donna è stata segnalata da alcuni cittadini e nel pomeriggio ihanno perquisito l’agenzia assicurativa di viagestita dell’. Gli accertamenti hanno permesso di constatare che la donna emettevae certificatia discapito di numerosi clienti. La 46enne incassava denaro senza rilasciare alcuna ricevuta cavandosela con la scusa che avrebbe poi fornito tutta la documentazione.Qualche cliente non c’è cascato a pieno sollevando il dubbio ed isono intervenuti.