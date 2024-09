Monza vs Brescia | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 24 settembre 2024) Gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia 2024/2025. Nel derby lombardo i brianzoli vedono la possibilità di riscatto da un inizio di stagione negativo, ma le Rondinelle non intendono farsi da parte. Chi vince troverà il Bologna nel prossimo turno.vssi giocherà giovedì 26 settembre 2024 alle ore 18.30 presso l’U-Power Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Avvio davvero complicato per i brianzoli con tre punti in cinque partite ed ultimo posto in classifica. Una situazione che mette a rischio la posizione del tecnico Nesta, ecco perchè il passaggio del turno sarebbe fondamentale per tornare pienamente in sella. Nei sedicesimi di finale, i biancorossi hanno eliminato il Sudtirol ai calci di rigore.