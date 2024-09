L’alluvione e la ricostruzione a Imola Panieri replica alle critiche | Abbiamo limitato i danni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre 2024 – “Molte risorse per le opere non sono di semplice esecuzione, servono autorizzazioni e procedure che non dipendono dai singoli Comuni. Quello che potevamo spendere l’speso, ma ora mancano le ordinanze che vanno a completare l’iter. E poi c’è il problema delle aziende che non si trovano”. Il sindaco Marcocosìaccuse del centrodestra, in particolare di Fratelli d’Italia, di non utilizzare i fondi stanziati dalla struttura commissariale del generale Francesco Figliuolo dopodi maggio 2023. “I lavori per alcune strade sappiamo che ci verranno finanziati, ma ci è stato chiesto di farli rientrare nel Pnrr – ricostruisce il primo cittadino parlando in Consiglio comunale –. E siamo in attesa dei documenti finali per le procedure”.