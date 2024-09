La Juventus è tredicesima in Serie A per tiri in porta e Vlahovic è l’unica punta che segna Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

I tre pareggi consecutivi, tutti per zero a zero, stanno cominciando a far breccia nella granitica fortezza mediatica eretta a difesa della Juventus di Thiago Motta e Giuntoli. La classifica è buona, nove punti e terzo posto (davanti all'odiatissima Inter) ma tre pareggi di fila sono un dato preoccupante. Ne scrive la Gazzetta dello Sport. No, no party, direbbe George Clooney, perché meno si calcia in direzione della porta più diventa difficile fare gol. Dopo 5 giornate la Juventus è al quattordicesimo posto per tiri totali (53) e al tredicesimo per tiri in porta (17). La situazione peggiora se andiamo ad analizzare i tocchi nell'area avversaria (81, diciassettesimo posto) i cross su azione (54, sedicesimo posto) e i tiri da fuori area (15, diciassettesimo posto).