La Ginestra di Federico Cina

(Di martedì 24 settembre 2024) Immagina un paesaggio dove il mondo si tinge di giallo. Ecco la sfilata diin via Pietrasanta 14, durante la Milano Fashion Week. Prima che arrivi l’estate, a Sarsina, paese natale di, fioriscono le ginestre. Il giallo si propaga tra i sentieri, le strade, i pendii erbosi. I loro fiori luminosi si estendono a perdita d’occhio, come un mare dorato sotto il sole. L’aria profuma di terra e di fiori selvatici, e la brezza che passa sembra accarezzare le ginestre, facendole ondeggiare come se il vento stesso danzasse insieme a loro. Il cielo si unisce al giallo vibrante dei fiori in un abbraccio di luce. La collezione vista nel dettaglio I capi alternano linee rigide e strutturate a silhouette fluide e leggere, richiamando la forza della pianta e la grazia del suo fiore che si muove leggero al vento.