Intervista a Jane Fonda | non mi importa del trucco ma del clima

(Di martedì 24 settembre 2024) Non capita molto spesso, durante un’, attraverso una videochiamata, che la persona mostri il suo volto. Ma non. Lei, 86 anni adesso, (87 anni da festeggiare il 21 dicembre), mostra il suo famosissimo volto, a cui siamo affezionati in molti, il suo carré di capelli mossi e grigi, le labbra rosse, rivestite dal rossetto, e lo sguardo celeste, che oltre a essere perfettamente truccato e definito, è estremamente concentrato. Questa è l’altra sorpresa che mi regala l’attrice americana (ma anche produttrice cinematografica, modella e attivista),Seymour: presenza, partecipazione, schiettezza e concentrazione. Altri elementi, sempre più rari, da trovare quando sino testimonial e ambassador di famosi brand.