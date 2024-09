Il Kas8 cambia | lo gestirà la Papa Giovanni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Ogni viaggio, anche il più entusiasmante e indimenticabile, avrà una fine. Come nel caso dell’associazione 2000Giovani e ilFactory di Igea, il centro culturale su via Ravenna che dopo quasi vent’anni sotto la guida della 2000Giovani si appresta are gestione. È questo l’effetto del bando comunale che ha visto la partecipazione di due pretendenti. La 2000Giovani, appunto, e laXXIII, con la comunità che infine ha vinto la graduatoria grazie a specifici progetti legati al coinvolgimento dei giovani più in difficoltà: un tema fissato in cima alla lista dei desideri per il futuro deldalla stessa amministrazione comunale.