Il fango contro il centrodestra non basta Schlein arretra nei sondaggi e il governo sale al 47%

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 24 settembre 2024) La notizia più eclatante è il crollo del Pd. Ilo Swg per il Tg di Mentana registra un calo dello 0,2% per il partito di Elly, alla quale nonilgettatoilper salire nelle rilevazioni. Fratelli d’Italia, il partito guidato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, resta primo con il 30,1%. Forza Italia guadagna lo 0,1% e si attesta così all’8,5%. Ed anche la Lega di Matteo Salviniidello 0,1% e si piazza all’8,2%. Il tritacarne mediatico in cui si trova in seguoto al processo per Open Arms non sortiscono terremoti nei consensi, anzi.arranca nei: la rilevazione Swg Spostandoci dalle parti del campo largo, la notizia più eclatante è il crollo del Pd. Il partito guidato da Ellyperde lo 0,2% e si attesta così al 22,6%. Nessuna buona notizia anche per il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte.