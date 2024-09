I tickets per il big match del 2 ottobre sono stati spediti dal Liverpool Poi sarà corsa al click più veloce In viaggio i biglietti per Anfield A Casteldebole li attendono oggi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Potrebbe essere il gran giorno: quello dell’arrivo deiper. La città non aspetta altro. L’attesa è frenetica, i voli charter organizzati dai tifosi (6 da 180 posti)andati bruciati per un totale di 1080 posti, con volo diretto Bologna-e ritorno, partenza alle 9 di mattina e ritorno alle 2 di notte. Tanti altri hanno acquistato il voli di linea in anticipo, aspettando l’uscita deiper completare l’opera, o prenotato il biglietto presso i gruppi o il Centro Bologna Clubs in attesa di averlo in mano per cercare un volo. Stando alle indiscrezioni,tra i 1500 e 1800 iprenotati, sui 3005 che ilmetterà a disposizione per il settore ospiti, in vista dell’appuntamento del 2