I film più interessanti in uscita al cinema a ottobre 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024)sarà un mese ricco e molto interessante per gli amanti del. Sono previste numerose uscite, con pellicole di diverso genere, in grado di accontentare buona parte del pubblico. Ecco, a seguire, un elenco con alcuni dei titoli piùe di richiamo che saranno disponibili nella sale italiane. IinalIl mese si apre con l’atteso (e anche discusso) secondo capitolo del personaggio interpretato da Joaquin Phoenix: "Joker: Folie à Deux". Accanto all’attore troviamo Lady Gaga, nuovamente prestata aldopo i precedenti impegni con “A star is born” e “House of Gucci”. Dalla trama disponibile e dalle anticipazioni, ilsi apre dove si era concluso il capostipite, Il comico fallito Arthur Fleck si trova detenuto all'Arkham State Hospital e proprio lì incontra l'amore della sua vita, Harley Quinn.