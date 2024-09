I Cucciolini sei simpatici peluche in regalo con l’edizione digitale de Il Giorno | abbonarsi costa solo 6 euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024) Novità in vista per chi desideraalde Ile restare aggiornato con tutte le notizie del quotidiano: in, sei morbididedicati ai più piccoli. Ecco tutte le informazioni. La nuova iniziativa è pensata anche per i piccoli lettori che, attraverso il quotidiano, potranno ricevere un premio tutto da coccolare. Isono 6da collezionare, colorati, morbidi e green, che rappresentano alcuni animali speciali, abitanti delle nostre montagne, colline e pianure. Si chiamano Ubaldo l’orso, Riky il riccio, Ciccio il cinghiale, Rossella la volpe, Lillo il lupo e Dina il daino e sono ottimi insegnanti nel campo del riciclo e della lotta agli sprechi.