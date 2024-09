Guerra Israele – Hamas i morti in Libano sono quasi 558 Tra questi 50 bambini

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 24 settembre 2024) Il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani inda lunedì è salito a 558, tra cui 50e 94 donne, secondo il ministro della Sanità libanese Firass Abiad. Ha aggiunto che almeno 1.835 personerimaste ferite nei raid aerei israeliani che hanno colpito Beirut e il sud del. Nuovi avvisi di evacuazionestati inviati ai civili indall’esercito israeliano nei villaggi in cui Hezbollah ha immagazzinato munizioni nelle case, affermando che gli attacchi aerei contro il gruppo terroristico continueranno anche oggi. “Se vi trovate in prossimità o all’interno di edifici di Hezbollah o di quelli da esso utilizzati per immagazzinare armi, dovete allontanarvi da quelle strutture di almeno un chilometro o andare fuori dal villaggio, immediatamente”, ha scritto su X il portavoce in lingua araba dell’Idf.