Extraprofitti nessuna tassazione in vista | due proposte interessanti per i progressisti

(Di martedì 24 settembre 2024) Dovremo essere grati a La Russa e Tajani perché nella loro finta polemica settembrina ci hanno ricordato l’attualità della questione degli extra profitti di imprese e banche. Qui sta anche la forza della destra nostrana. Tajani rappresenta gli interessi delle imprese, La Russa forse quelli opposti, ma entrambi governano serenamente insieme. Una collaborazione coatta in nome della gestione del potere da far invidia alla vecchia Dc. La questione delladegli extra profitti sta proprio nel termine extra. Si tratta di una nuova e copiosa ondata di profitti, quantificabile in decine di miliardi, che non deriva dalle capacità manageriali degli imprenditori o da innovazioni, ma semplicemente dal caso fortuito. Sarebbe più opportuno a questo punto parlare di rendita parassitaria, come facevano i vecchi economisti di un tempo.