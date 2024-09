Ecco l' arsenale sequestrato a casa di Maria Rosaria Boccia | una lista inquietante

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Telefonini di vecchia e nuova generazione, tablet, pc, pen drive, schede di memoria e anche gli occhiali con le microcamere usati per le riprese non autorizzate a Montecitorio. Un " digitale" non comune, quello cheha consegnato ai carabinieri del Nucleo investigativo nella pesca a strascico ordinata dal pm Giulia Guccione nella sua abitazione di Pompei. Come scrive il Corriere della Sera, è quello forziere di informazioni da cui ha attinto per la sua personalissima guerra contro Gennaro Sangiuliano. E dal quale potrebbero venire fuori colloqui e informazioni dello stesso ex ministro con altri esponenti di governo visto che lei stessa aveva raccontato di aver assistito ad alcune conversazioni.