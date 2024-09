Diglicerina nel vino sei alla sbarra | Ci risultano additivi nella norma

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024) Si è aperto nei giorni scorsi in tribunale a Pavia il dibattimento per i sei imputatinell’ambito del procedimento sulla presunta adulterazione delcon laciclica, una sostanza alterante vietata dtiva. I sei coinvolti erano stati rinviati a giudizio a giugno dgiudice dell’udienza predibattimentale, Luisella Perulli. A vario titolo le accuse mosse dProcura riguardano la frode in commercio e l’alterazione delle indicazioni geografiche di provenienza. Sono a processo l’ex presidente della cantina Terre d’Oltrepo Andrea Giorgi (il quale non ricopre più questo incarico da gennaio 2022), gli enologi Alessio Gaiaschi e Andrea Rossi e i viticoltori Giovanni Maggi, Luca Bellani e Giovanni Covini.