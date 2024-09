Dal 1 ottobre al via le vaccinazioni contro l’influenza e il Covid

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Arezzo, 24 settembre 2024 – Dal 1°al via lee ilSi parte dalle Rsa e il 7la vaccinazione sarà estesa a tutti gli aventi diritto. La dr.ssa De Sanctis, responsabile Retee raccordo con Cure Primarie della Asl Toscana Sud Est: «La vaccinazione rimane lo strumento più efficace a preveniree ile proteggere le persone più fragili». Partirà il 1°in Toscana e nella Asl Toscana Sud Est la campagna di vaccinazioneed il: si comincerà con gli ospiti delle RSA per poi estenderla, dal 7, a tutti gli aventi diritto. Il Centro Europeo per illlo delle Malattie (ECDC) stima che ogni anno, in Europa, si verifichino dai 4 ai 50 milioni di casi sintomatici di influenza e che 15.000/70.000 cittadini europei muoiano ogni anno per cause associate all'influenza.