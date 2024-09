Cortei pro Palestina a Roma notificato il divieto per le manifestazioni indette per il 5 ottobre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Sono stati ufficialmente vietati dueprodel 5. In Questura è statoil provvedimento diai promotori di due distintepronella capitale per il 5. Le, organizzate a due giorni dal primo anniversario dell’attacco compiuto da Hamas in Israele (oltre 12oo morti e 215 ostaggi), saltano per i troppi rischi per l’ordine pubblico. A preoccupare – già un mese fa il ministero dell’Interno – in particolare i proclami dei giovani palestinesi che, per lanciare l’iniziativa, hanno definito il 7la data della “rivoluzione” esaltando i “martiri di Gaza”. In diverse occasioni, nei mesi passati, isono sfociati in tensioni e disordini ma recentemente si sono svolti regolarmente.