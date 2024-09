Carcere di Bergamo ancora tensioni | percosse di un detenuto al personale di polizia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 24 settembre 2024). “Abbiamo appreso dell’ennesimo momento di tensione vissuto nell’istituto dia pochi giorni di distanza dagli ultimi riprovevoli accadimenti – denuncia il sindacato Fns Cisl -. IldiPenitenziaria ha dovuto far fronte a difficiliculminati anche ad aggressioni subite nei confronti deldellapenitenziaria in quanto, nella giornata di sabato, è dovuto intervenire per ricondurre alla calma unaffatto incline al rispetto delle ordinarie regole di pacifica convivenza”. L’intervento posto in essere daldiPenitenziaria è stato coadiuvato dal Comandante della Casa Circondariale di, giunto sul posto per tentare di risolvere la situazione di crisi posta in essere da parte di unfacinoroso.