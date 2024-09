Cagliari vandalizzata la sede del Pd Sardegna Schlein | Non ci fermeranno Todde | Attacco ai valori democratici Solidarietà anche da FdI

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Raid vandalico durante la notte nelladel Pd sardo in via Emilia a, che ospitala fondazione Enrico Berlinguer. Una o più persone si sono introdotte nello stabile passando per un terrazzino, danneggiando porte, finestre e mobili per poi fuggire. I danni sono stati scoperti martedì mattina all’apertura della: sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia della Squadra volante e della Digos, a cui sono affidate le indagini. Gli investigatori acquisiranno le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. “Massimaa tutta la comunità democratica sarda. Ci auguriamo che presto vengano individuati i responsabili, ma sia chiaro: chiunque sia e per qualsiasi motivo lo faccia, non riuscirà mai a fermare il nostro impegno, tanto meno se pensa di farlo con gesti intimidatori.