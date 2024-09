Ballando 2024 Carlucci sul no di Chiara Ferragni | vero motivo per cui ha rifiutato

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 24 settembre 2024) Manca sempre meno alla partenza della nuova stagione dicon le Stelle su Rai1. In questo periodo sono trapelati tanti nomi dei possibili concorrenti, e tra di essi è spuntato anche quello di. L'influencer, però, non ha accettato la proposta della conduttrice, malgrado Millyabbia provato più volte a «corteggiarla» invitandola nella sua trasmissione. Ad ogni modo, nel corso di un'intervista rilasciata per il magazine Tv Sorrisi e Canzoni, in edicola a partire da oggi, martedì 24 settembre, la conduttrice del talent show ha svelato i veri motivi che hanno spinto l'influencer a rifiutare la sua proposta. La padrona di casa, inoltre, ha raccontato anche alcuni spoiler sulla nuova edizione del programma che aprirà i battenti sabato 28 settembre.