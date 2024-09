Alberta Ferretti lascia la creatività del suo brand

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 24 settembre 2024) Se c’è un’azione che ai modaioli riesce malissimo – non solo a loro ovviamente, ma a loro, piccole-grandi star abituate a quattro scrosci annuali di applausi pubblici e ripresi dalle telecamere di più – è l’uscita di scena. E’ lo stesso problema di Beppe Grillo, lo stesso grande dilemma che tocca chiunque possa fregiarsi della dicitura “personaggio pubblico” accanto al nome e non voglia limitarsi a "novellar del suo buon tempo", ma viverlo in prima persona: capire quando la campanella di fine lezioni è suonata, quando “the party is over”, come cantava Nat King Cole, “and it’s time to call it a day”. Ci siamo divertiti, è stato bello, grazie, è difficilissimo a dirsi, figurarsi a metterlo in pratica.