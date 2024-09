A Roma Tre laboratorio transgender per minori Rampelli | Travisato il bando il ministero intervenga

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 24 settembre 2024) Unper “bambin* trans e gender creative”. È questo il titolo, con l’immancabile asterisco, di un progetto per under 14 promosso dal Dipartimento Scienza della Formazione dell’universitàTre. Ma non basta: a dare il via libera è il Comitato etico dell’ateneo della Capitale con tanto di locandina che impazza sui social per promuovere l’evento del prossimo 28 settembre. ATre iltrans e gender per bambini I contenuti dell’iniziativa sono nero su bianco: si parla di un “progetto di ricerca con strumenti ludico-creativo per ascoltare e accogliere le storie di bambin* e ragazz* (dai 5 ai 14 anni) condotto da ricercator* della comunità e da un’insegnante montessoriana”. L’ennesima religione gender che torna nelle pieghe dei programmi didattici dietro lo scudo dell’inclusività. E si scatena la polemica.