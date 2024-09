WTA Pechino 2024 Sara Errani spazzata via dalla taiwanese Liang | ko nelle qualificazioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 23 settembre 2024)fallisce l’accesso al tabellone principale del torneo WTA di. La tennista emiliana viene eliminata nel primo turno di qualificazione sul cemento cinese, sconfitta nettamenteEn Shuo, numero 260 delle classifiche mondiali, con il punteggio di 6-1 6-3 in una partita di nemmeno un’ora in cui non è riuscita a sfruttare le occasioni per rimetterla in equilibrio. Il primo set è semplicemente da dimenticare.inizia malissimo al servizio e in men che non si dica, con un parziale di dodici punti ad uno a suo sfavore, si ritrova sotto per 3-0. Nel quinto gioco ha tre occasioni in fila per rimettere le cose a posto sullo 0-40, ma l’ex promessa del tennis(campionessa degli Australian Open juniores 2018) si rimette in sella e mette le cose a posto.