Vago di Lavagno Verona l’ospedale | Morte cerebrale per il 15enne

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024)di), 23 settembre 2024 –per ilferito nel dramma familiare che si è consumato venerdì pomeriggio adi). Italian Carabinieri Forces sign on a door of police van Si sono concluse le sei ore di osservazione previste dalla norma e la seconda riunione della specifica Commissione ospedaliera ha confermato il verdetto. Secondo la ricostruzione dei carabinieri coordinati dalla procura, ilè stato colpito alla testa da un colpo di pistola sparato dalla madre che poi si è suicidata. "Sospese tutte le terapie e dei supporti per le funzioni vitali”, spiega una nota delBorgo Trento di. Il padre del ragazzo ha espresso la volontà di donare gli organi del figlio ed è quindi stata data l’autorizzazione all’espianto.