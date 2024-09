Ucraina | ong ‘in estate maggior numero vittime civili da inizio guerra’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2024) Oslo, 23 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – L?ha registrato la scorsaildidall’della guerra. Lo rende noto il Consiglio norvegese per i rifugiati (Nrc), secondo cui, tra giugno e agosto di quest?anno sono rimaste ferite o uccise più di 3.200 persone, il 33,7% in più rispetto allo stesso periodo dell?anno precedente, a dimostrazione che ipagano “il prezzo alto” della guerra.Secondo i dati dell?Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, circa 590 persone sono morte e altre 2.685 sono rimaste ferite a causa degli attacchi russi tra giugno e agosto, con luglio che è stato il mese più mortale, con 244 morti e oltre 1.100 feriti.