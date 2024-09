Ucraina news live centinaia bombe guidate Kab su Zaporizhzhia Zelensky negli Usa | Mostrerò a Biden il piano della vittoria

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Roma, 23 settembre 2024 - Mentre Joesta ancora ponderando attentamente se dare l'ok a Kiev per l'uso di missili a lungo raggio in Russia ("Non ho ancora deciso"), il presidente ucraino Volodymyrè arrivano ieri a New York dove parteciperà all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il leader ucraino ha la spera nza di convincere il numero unoCasa Biana: “sarà il primo a vedere ilcompleto per la”, ha scritto in un post.però ancora lontana, con la Russia che continua a bersagliare infrastrutture e popolazione civile per smontare la resistenza. Nella notte per la prima volta Mosca ha utilizzato leKab, ordigni altamente distruttivi di era sovietica, su