Tommy Kuti | Sto lavorando a canzoni nuove ma mi piacerebbe fare anche altri film – Intervista

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 23 settembre 2024) Una persona creativa, piena di interessi. Così si definisce, uno dei primi rapper aafrobeats in italiano e ad aver firmato un contratto con una major. Scopriamo insieme cosa ci ha raccontato sulle sue origini, sulle sue esperienze lavorative (sia nel campo musicale che nel cinema) e sui suoi progetti futuri.al rapperTolulope Olabode, vero nome di, nasce nel 1989 in Nigeria e all’età di due anni si trasferisce in Italia insieme ai suoi genitori. Dopo essersi diplomato in lingue, si trasferisce in Inghilterra dove si laurea in Scienze della Comunicazione. Tornato in Italia, si dedica alla sua passione: la musica. Ma nella sua vita non mancano alcune esperienze televisive come Pechino Express dove nel 2018 arriva secondo con Fabrizio Colica.