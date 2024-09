Striscia la Notizia 2024 | Torna la 37esima edizione con Michelle Hunziker e Nino Frassica

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 23 settembre 2024) Da oggi, lunedì 23 settembre,lasu Canale 5 alle 20:30 con la sua. Il creatore del programma, Antonio Ricci, ha annunciato durante la conferenza stampa che questa stagione sarà caratterizzata dal tema della “complottenza”, riflettendo il clima attuale in cui tutto è visto come un complotto. Novità e sorprese inla: Nuovi conduttori e inviati La nuovavede alla conduzione la coppia inedita formata da. Tra le novità, ci saranno anche nuovi inviati come i Caressas (Fabio Caressa e sua figlia Eleonora), che assegneranno gli “Oscar” ai protagonisti più curiosi della settimana, e Antonio Ornano, che vestirà i panni di “Socialman”, raccontando le tendenze più gettonate dei social.