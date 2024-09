Spezzano di Fiorano la confessione in diretta da Merlino | Ho ucciso io mia madre

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 23 settembre 2024) Una donna di 80 anni è stata trovata morta adi, in provincia di Modena, nel pomeriggio di domenica. Modena Today ha riportato subito che sul posto erano intervenuti i carabinieri per gli accertamenti: da subito si è cercato il figlio, di 50 anni che viveva con lei e che era irreperibile. L'anziana di 80 anni è stata trovata strangolata ieri nel suo letto adidove viveva in una palazzina di tre piani in piazza delle Rose. L'uomo viveva con lada circa 15 anni e di lui si erano perse le tracce: le indagini dei carabinieri si sono subito indirizzate in quella direzione. Il cadavere è stato scoperto dalla figlia della donna, che andava a trovarla nei week end. I segni sul corpo della donna hanno subito fatto ipotizzare una morte violenta.