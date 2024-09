Ranking WTA 23 settembre 2024 | Swiatek leader Paolini quinta Pedone nelle 200

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 23 settembre 2024) Nella zona delle vette più alte le modifiche alWTA, nei fatti, non ci sono. Questo perché le big rientrano in gioco (Igaed Elena Rybakina, per ragioni diverse, a parte) soltanto a Pechino, in un WTA 1000 che molto definirà della stagione di varie giocatrici. Si entra in Cina con qualche variazione nella parte bassa della top ten. Ne esce Maria Sakkari, con la greca che paga l’uscita dei 1000 punti di Guadalajara (con annesso downgrade del torneo) e scende al numero 17, mentre contemporaneamente fanno di nuovo capolino sia Danielle Collins che Barbora Krejcikova. Certo è che resterà molto interessante da capire l’influenza del 1000 della capitale cinese a livello di impatto su una classifica che, da qui a fine anno, di scossoni ne potrebbe vedere parecchi.