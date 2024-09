Quando le semifinali di Luna Rossa in Youth America’s Cup | orari programma tv avversarie

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 23 settembre 2024) Domani, martedì 24 settembre (a partire dalle ore 14.00), le acque di Barcellona (Spagna) saranno teatro delledellaCup 2024, prima edizione della Coppa America dei giovani riservata a velisti Under 25 che utilizzano gli AC40. Sei gli equipaggi che si sono meritati l’accesso al penultimo atto, passando per la fase a gironi, ovvero, NYYC American Magic (USA), Athena Pathway (Gran Bretagna), Andoo Team Australia, Sail Team BCN (Spagna) e Artemis (Svezia). L’imbarcazione nostrana è stata la migliore nel raggruppamento riservato ai team di Louis Vuitton Cup. Per questo, le ambizioni non mancano per approdare all’atto conclusivo, che ci sarà il 26 settembre. L’accesso alla Finale sarà riservato ai primi due equipaggi.