Promozione Il derby va alla Larcianese Monsummano ko allo ’Strulli’

(Di lunedì 23 settembre 2024)Grasso; Saquella, Citti, Moncini (36’ st Goti), Perillo, Foresta (1’ st Bertelli), Marseglia, Dal Poggetto (25’ st Natali), Guarisa, Maiorana (1’ st Dal Porto), Drca (48’ st Gabadoni). All. FanucchiCirillo; Porciani, Antonelli (37’ st Lotti), Marianelli, Tafi (39’ st Vallesi), Bagni, Lo Russo (20’ st Iannello), Salerno, Ndiaye, Ferraro (27’ st Tersigni), Biagioni (33’ st Lenzini). All. Cerasa ARBITRO Baldasseroni di Pistoia MARCATORI 21’ pt Ferraro, 40’ pt Biagioni, 31’ st Moncini"Strulli" fa festa la, che vince per 2-1 ilgiocato contro l’Intercomunale. Decidono la contesa le due reti segnate da Ferraro e Biagioni, a cui si aggiunge quella (vana) messa a referto da Moncini, che permette agli amaranto di accorciare le distanze.