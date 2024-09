Ora piaccio molto anche ai gay mi onora la cosa E vado fortissimo tra le signore dopo gli ottanta | le rivelazioni di ‘zio’ Gerry Scotti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024)è tornato in pista per l’autunno televisivo con “La ruota della fortuna”, lo storico programma di Mike Bongiorno tornato in augedal punto di vista degli ascolti, in onda tutti i giorni su Canale5 alle 18:45. Poi lo “zio” degli italiani, ha iniziato sabato scorso il suo impegno settimanale con “Tu Si Que Vales”, sempre su Canale 5 con Luciana Littizzetto, Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. In una intervista al settimanale Genteha spiegato che ormai da tanti anni fa tutto da solo e ha una sicurezza economica tale da poter agire in piena libertà, sul fronte professionale: “Da buon mediano ho i soldi sufficienti per ritenermi appagato e per non compiere nessuna scelta per soldi. A me non mi compri. Io un manager? Quando sei un Bonolis, un Fiorello, un Carlo Conti, un Amadeus un manager ti fa da filtro. Io invece tutto quello che guadagno è mio.