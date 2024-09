Omicidio Siani il pm Itri | Il clan Nuvoletta aveva ottenuto l’autorizzazione di Totò Riina – l’intervista

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) “È inverosimile, è altamente improbabile, che ildeiabbia deciso e compiuto l’di Giancarlosenza prima otteneredei corleonesi e di”. È l’analisi storica di Paolo, già pm della Direzione distrettuale antimafia di Napoli e poi della Direzione Nazionale antimafia, oggi presidente di sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza.è un magistrato che in passato ha indagato ad altissimo livello sui rapporti tra la camorra napoletana e la mafia siciliana. Fece arrestare, già in carcere, per la bomba del rapido 904 (poi il fascicolo passò per competenza a Firenze,fu assolto in primo grado e morì prima dell’appello). Ed è sua l’inchiesta e il processo della condanna definitiva dicome mandante dell’eccidio di Poggio Vallesana a Marano (Napoli).