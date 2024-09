Obbligo polizza per imprese da gennaio

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 23 settembre 2024) 19.10 L'assicurativo per i danni catastrofali per le, introdotto dalla Legge finanziaria 2024, entrerà in vigore il primo2025. Lo schema di decreto, illustrato al Mimit, prevede che l'interesserà lecon sede legale o stabile organizzazione in Italia, relativamente a danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni,fabbricati,impianti,macchinari e attrezzature, iscritti a bilancio. Il ministro Urso: "Un passo importante verso la messa in sicurezza"del nostro sistema produttivo