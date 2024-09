Mutti | Corsa scudetto? Vedo il Napoli davanti a tutte Attenzione al Palermo il turnover non è scontato

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 23 settembre 2024) L’ex allenatore delanalizza lae si sofferma sulla sfida di Coppa Italia contro il. Bortolo, ex allenatore del, ha condiviso le sue impressioni sul campionato in corso durante un’intervista a Radio Kiss Kiss, nella trasmissione Radio Goal. Le sue analisi si sono concentrate sulla lotta per loe sulle scelte di formazione in vista della Coppa Italia. “Dubbi sulcontro ilha espresso scetticismo riguardo alla possibilità che ilfaccia ampionella prossima partita di Coppa Italia contro il. “Dieci cambi? Ho tanti dubbi. Conte tiene alla Coppa Italia, non credo farà uncosì ampio”, ha dichiarato.