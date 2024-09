Mercato del lavoro le province dove gli stipendi crescono di più Ci sono due città toscane

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Firenze, 23 settembre 2024 – Siena e Luccaleitaliane che registrano il maggiore balzo in avanti nella classifica del JP Geography Index, il report annuale dell'Osservatorio JobPricing che analizza le differenze retributive tra regioni eitaliane. Rispetto allo scorso anno, Siena recupera 10 posizioni, con una retribuzione globale annua (Rga) di 30.700 euro, mentre Lucca risale di 9 posizioni, raggiungendo i 31.700 euro. All'estremo opposto, Grosseto è la provincia che registra il calo più significativo insieme a Pescara, perdendo 10 posizioni e vedendo la propria Rga scendere a circa 27.500 euro. Firenze, invece, mantiene il primato in Toscana con una retribuzione media di oltre 32.300 euro, seguita da Lucca, Siena e Livorno, quest'ultima in crescita di una posizione con un Rga medio di poco meno di 30.400 euro.