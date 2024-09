L’Italia è più ricca di 100 miliardi | cosa cambia per la manovra 2025

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il ministro Giorgetti può tirare un sospiro di sollievo.si trova piùdi centoe questo rende disponibile qualche miliardo in più per laeconomica. La sorpresa arriva dall’Istat che ha rifatto calcoli di contabilità nazionale degli ultimi tre anni. Emerge un deficit più basso del previsto che renderà meno pesanti i tagli. Il dato Istat su cui si concentravano le aspettative è soprattutto il disavanzo 2023 che trasformandosi in debito aggiuntivo misura il rapporto con il Pil. Un parametro che secondo i trattati europei non dovrebbe superare il 3%. Tuttavia con il Covid i vincoli sono saltati. Il ripristino del Patto di Stabilità ha rimesso nuove regole. Meno vincolanti delle precedenti ma comunque non derogabili. Il calcolo dell’Istat dice che nel 2023 il deficit è stato pari al 7,2% del Pil contro la stima precedente al 7,4%.