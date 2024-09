Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 23 settembre 2024) La“ elogio della non appartenenza “ Di Vincenzo Calafiore 24 Settembre 2024 Udine “ . rivedo sulla scia dell’orizzonte la miaandar via con gli occhi lucidi e splendenti dei miei vent’anni. Mi sono commosso pensando a quanto tempo è andato via su quella scia luminosa di un tramonto; mi piace pensare a una probabile benevolenza del tempo che verrà con tutte le sue pagine . Rivelano l’ironia, la leggerezza del vivere, ma soprattutto il piacere e l’amore per laanche quando questa presenta partenze e lasciti, addii ! Vincenzo Calafiore Questa mia avventura fatta di tante altre avventure con cui percorro il presente, attraverso in lungo e in largo come Odisseo, ladei sensi, la mia, è iniziata un giorno in un’alba davanti al mare dello Stretto di Messina, tra Scilla e Cariddi i mostri mitologici di Omero.