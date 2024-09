Infortunio Rodri il centrocampista del City rischia di saltare tutta la stagione Aveva chiesto uno sciopero per le troppe partite

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Quando è uscito dal campo in lacrime al minuto 21 di Arsenal-Manchester, tutti hanno subito temuto il peggio.si è accasciato a terra mentre correva dentro l’area di rigore, senza che nessun avversario lo sfiorasse. Poi è uscito dal campo camminando, ma guardando con estrema preoccupazione il suo ginocchio destro. A fine partita Pep Guardiola ha manifestato preoccupazione: “Se è uscito, è perchéqualcosa”. Per il tecnico arrivano pessime notizie: i primi esami, riporta il quotidiano spagnolo Marca, hanno evidenziato una rottura del legamento crociato del ginocchio destro. La diagnosi, se confermata dai successivi esami, avrebbe una chiara conseguenza: ladiè finita qui. Sarebbe una doppia beffa per ilspagnolo.