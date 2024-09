In due anni di cosa hanno parlato? Crepet e le responsabilità del caso di Parma

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ildei neonati sepolti a Traversetolo, a, interroga l'opinione pubblica, a partire dalle dinamiche familiari che coinvolgono genitori e figli. La storia di Chiara Petrolini per Paoloè caratterizzata da "una assoluta, totale indifferenza". Il famoso psichiatra, intervenuto a L'aria che tira su La7 lunedì 23 settembre, commenta amaramente che "noi siamo in una società di indifferenti, di persone che vivono in una monade. Siamo tutti collegati ma siamo tutti soli", è il contesto paradossale in cui è maturata la tragedia di. Ma è possibile nascondere due gravidanze ai propri genitori, alla comunità, perfino al proprio ragazzo? "La domanda è: ma in duee mezzo di frequentazione o di fidanzamento diavete?", è la domanda dirivolta idealmente a Chiara e al suo ragazzo.