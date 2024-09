In Arabia Saudita c’è il Forum sulla governance di Internet | ma lì chi usa i social va in carcere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ilannualedisi svolgerà indal 15 al 19 dicembre 2024. Giorni fa, 40 organizzazioni non governative e per i diritti umani hanno diffuso una dichiarazione congiunta nella quale hanno sollecitato le autorità saudite a scarcerare immediatamente tutte le persone condannate solo per aver espresso le loro opinioni online. Le 40 organizzazioni hanno fatto notare quanto sia ipocrita che l’ospiti l’evento mentre continua a minacciare, imprigionare e sottoporre a sparizione forzata chi, utilizzando la Rete, rende noto il proprio dissenso o promuove i diritti umani. Molte persone attiviste e che difendono i diritti umani, che solitamente prendono parte all’incontro annuale, hanno espresso forti preoccupazioni rispetto alla propria partecipazione, temendo di essere minacciate, poste sotto sorveglianza o arrestate.