Impallomeni | C’è anche il Napoli nel gruppone lì davanti McTominay fenomenale

(Di lunedì 23 settembre 2024) A parlare di Serie A a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano. Queste le sue dichiarazioni: A chi dedicail primo pensiero di giornata? “Non chiedo scusa a Fonseca, però c’è la sua firma nella vittoria del derby. E’ una resurrezione facilitatadall’Inter ma va bene così”. Il Torino può essere protagonista?“Conosciamo le qualità di Vanoli, si merita tutto, viene dalla gavetta ed è lì in alto. Potrebbe tenere botta, ma vedremo”. Fiorentina-Lazio, che dice?“La Fiorentina ha ottenuto i 3 puntigrazie alla morbidezza della Lazio. Fosse stata più cattiva, sarebbero stati problemi per la viola. Doveva crederci di più. Sono stati due rigori realizzati da Gudmundsson, che piacerà ai tifosi viola perchè è forte.