Il miracolo di Gennarino ore tra polvere e calcinacci

(Di lunedì 23 settembre 2024) AGI - Gennaro, il più piccolo dei tre fratellini coinvolti nell'esplosione della palazzina a Saviano. È ricoverato in ospedale, mentre Lia e Giuseppe sono morti. Il piccolo, racconta Il Messaggero, "è arrivato in ospedale vigile e presente a se stesso nonostante il forte stato di shock", "i medici lo hanno considerato un 'miracolato'". "Con il piccolino, assistito e coccolato dai sanitari - prosegue il racconto del quotidiano romano - c'è stato un via vai di parenti che hanno trascorso del tempo con lui. In particolare, una cuginetta minorenne a cui il bimbo di due anni è particolarmente legato.