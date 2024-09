Idf | residenti lascino case Libano Sud

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 23 settembre 2024) 8.15 Il portavoce dell'esercito israeliano, Hagari, ha avvertito la popolazione del Sud del: "Se non si sono già allontanati dallee dagli altri edifici civili in cui vivono e risiedono, ma dove Hezbollah ha immagazzinato razzi o intrapreso altre azioni, ora devono abbandonare quelle aree". E' la prima volta che le Idf si rivolgono alla popolazione oltre il confine Nord. L'annuncio lascia presagire nuovi attacchi. E la guerra in Medio Oriente sarà al centro oggi dell'Assemblea generale Onu,